Muore mentre sta viaggiando in treno: tragedia in Circumvesuviana

Il passeggero della Circumvesuviana che, questa mattina, è stato colto da malore mentre si trovava in treno, è morto. Ad annunciarlo è la stessa Eav che, in un primo momento, aveva parlato solo del malore: "A causa della morte naturale di un passeggero mentre era sul treno Tutte le corse da Napoli per Poggiomarino sono limitate a Torre del Greco e tutte le corse da Poggiomarino a Napoli sono limitate a Torre Annunziata. Le corse da Napoli per Sorrento e da Sorrento per Napoli viaggeranno regolarmente con l’attivazione del binario unico tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Potrebbero tuttavia verificarsi soppressioni sulla Linea Sorrento".