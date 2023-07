Precipita da un capannone mentre lavora: Pasquale muore a 19 anni

Non ce l’ha fatta Pasquale Sanzone, il giovane di Sant’Antonio Abate caduto da un capannone mentre stava lavorando. Dopo cinque giorni di agonia, il 19enne si è spento all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove era ricoverato in terapia intensiva.

Il giovane stava lavorando quando ha perso l’equilibrio, facendo un volo di 5 metri. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Scafati e i sanitari del 118, che lo avevano trasportato subito in codice rosso all’ospedale salernitano. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. Intanto, la Procura di Nocera Inferiore ha sequestrato l’intera area.

Tanti i messaggi per lui sui social. Ci sono notizie che ti provocano un vuoto dentro, un dolore fisico. La morte di Pasquale Sanzone è stata tremenda per tutta la comunità abatese. Lo conoscevo da bambino che veniva sempre al negozio e quasi da adulto non lo riconoscevo più. Una vita strappata, sogni speranze, amore.

Possano gli angeli proteggere il tuo cammino verso il paradiso e aiutare la tua famiglia a superare questo immenso dolore. Ora ogni parola è un superflua. Ciao ragazzone", scrive Maria.

Questo, invece, il mnessaggio della sindaca Ilaria Abagnale: "Abbiamo trascorso giorni nella preghiera e nella speranza. Purtroppo, con profondo dolore, annuncio la triste notizia della perdita del giovane Pasquale S., nostro concittadino, appena 19enne. La nostra comunità commemora così un’altra giovane vita preziosa, per la quale, in segno di rispetto e riconoscimento, sarà proclamato un giorno di lutto cittadino, in concomitanza con i funerali.

In momenti come questo, il dolore delle assenze improvvise si fa particolarmente intenso. Mentre cerchiamo di affrontare questa tragedia, ricordiamo Pasquale per la sua vitalità contagiosa e la gioia che portava nelle nostre vite, che continueremo ad onorare con la sua memoria. Il nostro cordoglio e sostegno vanno alla mamma, al papà, nostro caro collaboratore comunale, alla famiglia e agli amici di Pasquale. Ci uniamo nel supporto reciproco, cercando conforto e forza nella solidarietà di questa comunità. Che Pasquale possa riposare in pace, sapendo che è stato amato e che la sua presenza sarà per sempre sentita tra noi".