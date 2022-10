Lutto in città: addio all'ex comandante Pasquale Paone

Lutto a Casoria per la morte di Pasquale Paone. Il signor Paone, 82 anni, era un ex comandante della Polizia Municipale. Lo piangono, tra gli altri, la moglie Ida e i quattro figli Carmela, Francesco, Maria e Sossio.

Tanti i messaggi per la sua scomparsa. Tutti ricordano il signor Pasquale come una persona perbene, sempre pronta ad aiutare gli altri. L'ultimo saluto ieri nella Basilica di San Mauro dove nel pomeriggio sono stati celebrati i funerali. L'intera comunità cittadina si stringe alla famiglia in questo momento di grande dolore.