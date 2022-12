Lutto per la morte del noto fotografo: "Ora puoi fotografare gli angeli"

Lutto a Scampia e Secondigliano per la morte di Pasquale Matera, storico fotografo di via Roma. I funerali del 67enne si terranno oggi, giovedì 22 dicembre, alle 17:00 presso la parrocchia della Resurrezione.

Tanti i messaggi per la sua scomparsa, anche sui social. Lidia, ad esempio, scrive: "Sono addolorata e dispiaciuta di questa notizia che ho appreso stamattina, Pasquale Matera una persona meravigliosa, buona sempre disponibile con tutti, ci hai lasciati un enorme vuoto ti ricorderò per sempre Pasquale Matera il mio grande fotografo adesso in cielo fotograferai gli angeli da grande professionista come lo sei sempre stato rip".