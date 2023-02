Scontro frontale tra auto e moto: lutto per la tragica morte di Pasquale

Tragico incidente ieri pomeriggio a Marano dove ha perso la vita un uomo. La vittima è Pasquale Gaudino, 60 anni, che si è scontrato con un'auto mentre era in sella al suo scooter.

La tragedia, secondo una prima ricostruzione, è avvenuta in via Castel Belvedere, nei pressi della "Rotonda Maradona". Pasquale, a bordo della sua Vespa per cause ancora da accertare si è scontrato frontalmente con un veicolo alla cui guida c'era un 43enne del posto.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso del 60enne. La salma di Pasquale Gaudino è stata sequestrata e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni all'ospedale San Giuliano di Giugliano.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Si indaga sull'esatta dinamica dei fatti. La notizia della morte di Pasquale, intanto, ha subito fatto il giro della città. Tanti i messaggi per lui anche sui social.