Addio al re de “Il Pollo d’Oro”: è morto Pasquale Caputo

Lutto a Giugliano in Campania per la morte di Pasquale Caputo, noto gestore de “Il Pollo d’Oro”, ristorante di Varcaturo. L'uomo, vera e propria istituzione della zona, gestiva il locale con la moglie Anna Saulino.

Pasquale Caputo è stato ucciso a soli 55 anni da un male incurabile. Poco tempo prima anche la moglie aveva perso la vita.

"Mi dispiace tantissimo!!! È andata via una parte di Varcaturo!!! Per chi come me abita qui da 30 anni Pasquale è sempre stato un punto di riferimento e una persona leale e onesta! Poi da commerciante ho avuto ancora di più l'onore di conoscerlo un poco in più.... Uomo vero e buono di cuore... Mi dispiace tanto un abbraccio alla famiglia", scrive Dario su Facebook.