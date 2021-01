Morto sul lavoro, il nome della vittima napoletana: lascia la moglie e due figli

E' Pasquale Barra di Afragola il lavoratore della ditta di Casoria, Cmc (Centro Meridionale costruzioni), morto nei pressi della stazione ferroviaria di Jesi, in provincia di Ancona, durante i lavori di restyling e di abbattimento di barriere architettoniche, come riporta AnconaToday. Vani i soccorsi, per Barra non c'è stato niente da fare. L'uomo, residente ad Afragola, era padre di due figli e aveva 55 anni.

L'incidente

Un caricatore del peso di circa 70 tonnellate, condotto da un altro operaio, ha travolto Barra uccidendolo sul colpo.L'uomo non avrebbe sentito il sollevatore muoversi finendo tragicamente sotto il mezzo. Un'altra ipotesi al vaglio degli investigatori è che l'operaio sia stato colpito da un malore poco prima di finire sotto il peso del sollevatore. Sul posto i carabinieri e la polizia. L'intero cantiere è stato sottoposto a sequestro, in attesa di accertare la dinamica dell'incidente.