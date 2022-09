Lutto per la morte dell'ex sindaco: era ricoverato all'ospedale Cotugno

Lo scorso 20 settembre, al Cotugno di Napoli, è morto Pasquale Arganese a 92 anni. Arganese è stato sindaco di Bucciano (BN), con la Democrazia Cristiana, per 34 anni a partire dal 1964 fino al 1998, sempre rieletto perché era amatissimo dai suoi cittadini, una specie di record di longevità politica e di fiducia da parte degli elettori.

L'ex sindaco è stato anche presidente della comunità montana. Dopo la lunga esperienza da sindaco ha vissuto a Caserta tutta la vita.

"Oggi vorrei ricordare un grande uomo che è volato in cielo ma che è sempre con noi! Ci piace ricordarlo come in queste foto, sempre con il suo sorriso e la sua grande umanità. Correva l'anno 1964 e il nostro carissimo amico Pasquale Arganese si era appena sposato con la signora Maria De Luca con la quale ha vissuto e condiviso ogni cosa per 58 anni.

E dopo pochi mesi dal matrimonio, per volere popolare, si candidò a Sindaco di Bucciano e riuscì a spodestare il tiranno Alberto Lombardi. Da allora è stato primo cittadino di Bucciano per ben 34 anni. Ha realizzato molte opere importanti per la nostra comunità, ma noi vorremmo ricordarne una su tutte: la strada che porta al Santuario.

Potremmo dire tante cose del nostro amato Sindaco, ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti! Intanto però possiamo dire che è stato un padre esemplare, bravo e premuroso, un marito garbato ed onesto e un sindaco che si è battuto per il bene e lo sviluppo della comunità, ma è stato soprattutto un grande uomo. Un uomo di una grande sensibilità, umanità e disponibilità verso i problemi della gente!" e qui un altro messaggio di stima mandato alla moglie Maria