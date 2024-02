Lutto in città per la morte dell'amato parroco: addio a monsignor Raffaele Russo

Un grande lutto ha colpito Torre Annunziata, L'intera comunità piange monsignor Raffaele Russo, rettore della basilica della Madonna della Neve. Don Raffaele è morto nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverato.

Solo pochi mesi fa aveva festeggiato 50 anni di sacerdozio. Don Raffaele viene ricordato per le sue tante iniziative e per aver riavvicinato alla parrochia tanti giovani della città. Sono tanti i messaggi per lui, anche sui social, dopo che la notizia ha iniziato a circolare.