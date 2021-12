Grande lutto per il cantautore napoletano Valerio Jovine che piange la scomparsa del padre. L'annuncio è arrivato dallo stesso Jovine, via social. Queste le sue parole: "È l’ultima delle cose che vorrei scrivere ma oggi ci ha lasciato mio padre, so che ha lasciato tanti amici e perciò ve lo scrivo qua".

Sono già tanti i commenti di chi sta esprimendo la massima vicinanza al cantante.