Tragedia al maneggio per cavalli, incidente mortale per un uomo davanti alla figlia

Il 47enne Paolo Tonziello è stato stroncato da un malore mentre si dedicava ad una delle sue passioni, i cavalli. Si era recato in un maneggio di Varcaturo, per passare qualche ora in compagnia della figlia. Qualcosa però è andato storto; a quanto si apprende, per motivi ancora da chiarire, pare che sia stato sbalzato dalla sella, battendo più volte la testa a terra, come riporta Casertanews.it.

L’uomo è stato subito soccorso dai presenti, che hanno allertato i sanitari del 118. E’ stato poi trasportato all’ospedale di Pozzuoli, dove le sue condizioni sono apparse immediatamente molto serie e delicate.

La corsa in ospedale

Vane le cure con le quali il personale sanitario ha tentato di salvargli la vita, dopo quattro giorni dall'incidente è spirato in ospedale. L'uomo risiedeva a San Marcellino, nel casertano.