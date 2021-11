E' morto improvvisamente il dottor Ferravante: era un luminare dell'urologia

La Famiglia Ospedaliera dei Fatebenefratelli, titolare dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento, esprime il proprio cordoglio per la tragica ed improvvisa scomparsa del Dr. Paolo Ferravante. Una perdita che ha lasciato un profondo vuoto ed un immenso dolore nei suoi cari, nei suoi amici ed in tutte le persone che lo hanno conosciuto.

La famiglia Ospedaliera ricorda il Dr. Ferravante come premuroso ed attento padre di famiglia, collaboratore fidelizzato al carisma dell’Ordine di San Giovanni di Dio, medico autorevole e punto di riferimento per i pazienti e per i colleghi. Il percorso del Dr. Ferravante nell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù è iniziato oltre 42 anni fa, nel maggio del 1979 come chirurgo generale ed in tale ambito ha approfondito la sua esperienza e la sua specializzazione in Urologia, divenendo dal 1 settembre 2002 il Responsabile dell’Unità Operativa di Urologia, ruolo ricoperto sino al 29 Febbraio del 2020.

La collaborazione con la struttura sanitaria di viale Principe di Napoli è poi proseguita fino al giorno della sua scomparsa. I traguardi raggiunti nel campo scientifico dal Dr. Ferravante sono stati importanti e continui, consentendo all'U.O. di Urologia del Fatebenefratelli di divenire una eccellenza per la Città e la provincia di Benevento. Lo scorso ottobre, grazie anche al suo contributo, l'U.O. di Urologia ha ottenuto un altro importante riconoscimento, segno evidente del grande lavoro svolto come medico, attento ai bisogni dei pazienti, esempio per i colleghi ai quali lascia una importante eredità umana e professionale. La Comunità dei Fatebenefratelli e la Famiglia Ospedaliera a nome del Padre Superiore, esprimono sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia Ferravante.