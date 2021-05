"E' morto un medico che ha dato tutto se stesso nella sua professione"

Oggi ho il cuore in frantumi. Ci ha lasciato Paolo Castellano, medico, amico e consigliere comunale di S.Agnello. Ha dato tutto se stesso, nella professione e nella vita amministrativa, fino all'ultimo e senza risparmiarsi. Esempio di medico appassionato dal cuore nobile e politico disponibile. Lascia un vuoto enorme per i familiari e nella nostra comunità. Un abbraccio forte ai congiunti. Come sindaco mi impegno a portare avanti i progetti elaborati nel corso di questi anni in cui aveva deciso di offrire al Comune tutta la sua passione civile. Ci mancherai Paolo".

E' il post di cordoglio scritto su Facebook da Piergiorgio Sagristani, sindaco di Sant'Agnello.