Lutto nel Napoletano: addio a Paolo, storico farmacista

Lutto a Casalnuovo per la morte di Paolo Castaldo, storico e amato farmacista della Farmacia Cicchelli. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato dalla stessa farmacia via social: "Un' immensa luce si è oscurata Saluteremo Paolo domani venerdì 18 febbraio 2022, alle ore 9,30 presso la Chiesa di Cristo Redentore in Via Giovanni Paolo 52 ad Acerra. Grazie a tutti per la vicinanza".

Tanti i messaggi per paolo. Tra questi anche quelli di altri commercianti della zona: "Oggi un caro amico ci ha lasciato. Una persona per Bene. Paolo Castaldo. AMICO di tutti. Semplicemente La storia Della Farmacia "Cicchelli" di Casalnuovo. Sentite Condoglianze alla Famiglia. R.I.P".