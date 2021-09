Si è spento Paolo Caparro, le figlie: "Dopo due anni di sofferenze potrai raggiungere nostra madre"

E' morto Paolo Caparro, noto ambientalista di Pianura. Era stato debilitato in questi anni dalla Sla. Tante le sue proposte e le sue azioni concrete in favore del suo territorio di appartenenza e per le tematiche ambientali, sino fino ai suoi ultimi giorni.

Il ricordo della pagina Facebook Pianura e dintorni, frequentata assiduamente da Caparro con interventi acuti e propositivi: "Ci lascia Paolo Caparro un pianurese DOC, legatissimo al nostro territorio. Fino all’ultimo suo respiro, nonostante la dura malattia che l’aveva colpito, con grande dignità, ha dato, anche attraverso questa pagina, il suo prezioso contributo con idee e proposte per migliorare il nostro quartiere".

Le figlie lo ricordano così sulla sua pagina Facebook: “Oggi serenamente ci hai lasciate e ritorna il sorriso sul tuo viso e il tuo profilo. Dopo 2 anni di sofferenze dovute alla SLA, potrai raggiungere nostra madre. Buon viaggio! Le tue figlie, Anna e Giorgia. Paolo era dotato di una sensibilità unica. Condividiamo il pensiero del suo amico Armando De Martino, che descrive così sui social il nostro amato concittadino: “Oggi ci ha lasciati una persona perbene con cui spesso ci si confrontava per il bene del territorio. Un uomo sincero, schietto e diretto. Uno di quelli con cui valeva la pena discutere Un abbraccio forte alla famiglia. Ciao Paolo”.