Lutto tra gli psicologi: è morto Pantaleone D'Ostuni

Nota di cordoglio dell'OPRC, Ordine Psicologi Regione Campania, per la scomparsa del dott. Pantaleone D'Ostuni.

"Oggi siamo venuti a conoscenza della scomparsa del dott. Pantaleone D'Ostuni. Diverse le colleghe e i colleghi che ci hanno scritto per ricordare il suo pionieristico lavoro in sanità pubblica. Dirigente di secondo livello, ha sostenuto lo sviluppo della psicologia clinica in ambito pubblico intravedendone tutte le possibilità di sviluppo. Negli anni novanta e per il decennio successivo ha diretto il dipartimento di psicologia clinica della Asl Napoli 1 centro. A nome di tutta la comunità professionale le nostre più sentite condoglianze, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno avuto modo di condividere con lui parte del cammino umano e professionale", scrive Armando Cozzuto Presidente dell'OPRC.