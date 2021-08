Si accascia su una panchina e muore: dramma a via Petrarca

Un dramma che si è consumato in pochi minuti per cause ancora da accertare. Lo sfortunato protagonista della vicenda è il 63enne Luca Isidoro Stasi. L'uomo si è accasciato su una panchina poco lontano da casa sua a via Petrarca ed è lì che è stato trovato senza vita. L'uomo, originario di Levico Terme ma ormai trapiantato a Napoli da tempo, è stato scoperto da un passante intorno alle 17 e 30 di domenica. Nonostante l'intervento della persona purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Il malore

Chissà da quanto tempo si era fermato sulla panchina. Forse in preda a un malore aveva cercato conforto nella panchina per provare a riposarsi ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il 63enne è morto nel giorno del suo compleanno. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Posillipo guidati dalla dirigente Ludovica Carpino. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire l'esatta causa del decesso. Stasi era sposato e aveva due figli. Era molto conosciuto a Posillipo ed era appassionato di tennis.