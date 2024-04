Chiesa in lutto: addio a padre Lello Lanzilli

Lutto nel mondo della Chiesa per la prematura scomparsa di padre Lello Lanzilli. Sono tanti i messaggi per il gesuita napoletano comparsi sui social nelle ultime ore, dopo la notizia della sua morte ha iniziato a circolare.

"Il Segretariato Generale del Sinodo si associa al dolore della Compagnia di Gesù e dei parenti per la dipartita di Padre Raffaele (Lello) Lanzilli ex collaboratore di questa Segreteria Generale. Possa il Signore risorto accogliere Lello nel pieno della sua nuova vita!", si legge sulla pagina ufficiale del Sinodo dei vescovi.

Ma non mancano i messaggi di amici o persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Come ad esempio Salvatore che scrive: "Ciao Padre Lello Lanzilli, il giorno di Pasqua c’eravamo scambiati gli auguri assicurandoci la preghiera vicendevolmente. In questi giorni che ci ricordano la resurrezione, la speranza in Cristo ci dona forza".