Lutto nel convento di San Domenico: addio a fra Giovanni Ippolito:

Lutto a Napoli per la morte del padre domenicano Giovanni Ippolito. L'amato frate aveva 94 anni. Ad annunciare la sua scomparsa una nota dell'ordine del quale faceva parte: "Ieri pomeriggio, 28 Agosto 2022, dopo lunga sofferenza nel Convento di San Domenico Maggiore in Napoli, è venuto a mancare, all’età di 94 anni, fr. Giovanni Ippolito OP. I funerali saranno celebrati nella Basilica si San Domenico Maggiore in Napoli, martedì 30 agosto alle ore 10:00".

"Fr. Giovanni, nacque a Margherita di Savoia (BT) il 30 Luglio 1928. Emise la sua prima professione il 9 Novembre 1949. Fu ordinato presbitero il 26 Settembre 1954. Nella Provincia “San Tommaso d’Aquino in Italia”, ricoprì diversi incarichi. Ci uniamo tutti nella preghiera di suffragio per la sua anima e nel rendimento di grazie al Signore per avercelo donato come fratello e compagno nel nostro cammino di testimoni e annunciatori della Verità. Riposi in pace!", continua.

Un messaggio è stato pubblicato anche dai frati di Madonna dell'Arco dove fra Giovanni ha esercitato la sua missione per diversi anni: "Padre Giovanni Ippolito ha prestato il suo scrupoloso e amabile servizio presso il nostro Santuario per tanti anni. La Vergine dell’Arco lo ricompensi mostrandogli, dopo il suo esilio terreno, Gesù il frutto benedetto del suo seno".