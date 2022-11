Lutto per i Salesiani: addio a padre Giorgio

Lutto a Portici per la morte di padre Giorgio Sannino. Amato e stimato da tutti, la notizia della morte di padre Giorgio ha scosso soprattutto la famiglia salesiana. La notizia della sua dipartita è stata diffusa sui social: "La Parrocchia Sacri Cuori di Gesù e Maria in Portici e Noi Associazione Oratorio Salesiani Portici partecipa al dolore di tutta la famiglia per la dipartita del carissimo Padre Giorgio Sannino, confortati dalla certezza della parola di Gesù: Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore (cfr. Mt 25,21)".

Tanti i messaggi per padre Giorgio. Flavio, ad esempio, scrive: "Condoglianze alla famiglia ci rimarranno solo bei ricordi. ....ricordi di un oratorio quello dei salesiani di portici che ci ha fatto vivere dei momenti sublimi ci ha fatto crescere e conoscere delle persone stupende dv tutt oggi c e rispetto .....quanto ci manca l oratorio avrei voluto che i miei figli avessero avuto la mia stessa fortuna di conoscere persone speciali dove davvero mettevano il cuore in quel che facevano don Giorgio era uno di noi e lo sarà sempre".