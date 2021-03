Chiesa di Napoli in lutto: addio a padre Filippo Grillo

Tanti i messaggi per quello che era considerato un "punto di riferimento" per l'intera comunità ecclesiale napoletana

Chiesa di Napoli e Vincenziani in lutto per la morte di padre Filippo Grillo. Padre Filippo, con una grande esperienza da missionario, aveva 97 anni, oltre settanta vissuti da sacerdote. Figura carismatica, molto amata in città, sono tanti che in queste ore piangono la sua dipartita. Tanti sono anche i messaggi che in queste ore, dopo la diffusione della notizia della sua morte, stanno circolando sui social. Tra questi quello di don Doriano De Luca, parroco della Chiesa dell'Immacolata a capodichino.

"Uomo di preghiera e carità"

"È nato in cielo padre Filippo Grillo, vincenziano, un sacerdote straordinario, un uomo di preghiera e di carità fuori dal comune, capace di leggere nei cuori come nessun altro, abitato dall’umiltà e dalla grazia di Dio, punto di riferimento per tanti seminaristi, sacerdoti, religiosi, religiose, laici. Non potrò mai dimenticare i suoi abbracci gioiosi, le sue parole incoraggianti, la certezza della sua presenza. La Chiesa di Napoli gli è grato e riconoscente! Grazie Padre Filippo!!!