Lutto tra i Gesuiti: addio a padre Domenico Correra

Lutto nella comunità dei Gesuiti a Napoli per la morte di padre Domenico Correra. La notizia della sua dipartita è stata diffusa attraverso i social dalla Chiesa del Gesù Nuovo. "Ieri sera, mercoledi 13 aprile, alle 22,55 p. Domenico Correra, è tornato alla casa del Padre. La camera ardente sarà allestita nella sala "Sant'Ignazio di Loyola" del Gesù Nuovo, a partire dalle ore 16.00 di giovedi 14. Le esequie avranno luogo venerdi 15, alle ore 10.30 nella chiesa del Gesù", si legge in un post.

Tanti i messaggi pubblicati in suo ricrdo. Tra questi c'è Rino che scrive: "Che la terra le sia lieve caro padre Correrà, la ricorderò sempre per i preziosi consigli che mi ha fornito in un momento molto particolare della mia vita". O, ancora, c'è il messaggio di Clemente: "Una istituzione della Chiesa del Gesù sempre presente nel suo confessionale a fianco di un altro grande confessore padre Passidomo dalle 10 in poi del mattino, una grave perdita...Che il Signore lo accolga tra le Sue braccia".