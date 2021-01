Viene trovato agonizzante in strada, muore poche ora dopo in ospedale

Un cittadino romeno è spirato all'ospedale di Nola dove era ricoverato da diverse ore. L'uomo era stato trovato agonizzante in strada a pochi passi da un supermercato di Ottaviano, come riporta Il Fatto Vesuviano. L'ipotesi è che possa essere stato investito da un pirata della strada, ma non vengono escluse anche altre ipotesi.

Si cercano testimonianze e la speranza è di ricavare informazioni utili dalle immagini di videosorveglianza presenti nell'area del ritrovamento.