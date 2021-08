Lutto nel mondo dell'Università: è morto il professor Orazio Miglino

E' morto Orazio Miglino, professore ordinario di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed ex presidente di corso di laurea e direttore scientifico del Laboratorio per lo Studio dei Sistemi Cognitivi Naturali e Artificiali.

"La ripresa delle attività non poteva essere accompagnata da notizia peggiore: la scomparsa del caro e stimato prof. Orazio Miglino. Orazio è stato professore ordinario di Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell’educazione all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dove è stato presidente di corso di laurea e direttore scientifico del Laboratorio per lo Studio dei Sistemi Cognitivi Naturali e Artificiali (NAC) fino allo scorso anno. I suoi interessi scientifici hanno riguardato, tra l’altro, la simulazione e i modelli dei processi cognitivi con applicazione nel campo dell’apprendimento. Coordinatore dell’innovativo Master di II livello in “Intelligenza artificiale per le scienze umane”, Orazio era membro della Commissione Università del nostro Ordine Professionale, istituita per la prima volta in Campania il 13 luglio 2020. Ricordo con emozione il primo incontro, online a causa della pandemia, i suoi incoraggiamenti e la voglia continua di confrontarsi, di fare e sperimentare. Una grave perdita, umana e professionale, un patrimonio di conoscenza che siamo certi non andrà perduto. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno condiviso con lui parte di questo percorso, giunga il forte e sentito abbraccio dell’intera comunità professionale campana", spiega Armando Cozzuto Presidente di OPC - Ordine Psicologi Campania.