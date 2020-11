Coronavirus, è morto un altro operatore sanitario: quinto decesso in poche ore

"Ancora un altro decesso per covid. Un nostro concittadino 60enne, operatore sanitario, impegnatissimo al servizio di noi tutti, ci ha lasciati tristemente quest'oggi. È il quinto decesso, purtroppo, segnalatomi in poche ore. Ci uniamo al dolore della sua famiglia. Devo dire che resto sconcertato dinanzi alla indifferenza di molti, che oggi mi sono trovato a rimproverare personalmente. Ho chiesto alle Forze dell'Ordine maggiori controlli e massimo rigore. Resto, tuttavia, sconcertato dinanzi alla superficialità diffusa ed al mancato rispetto delle regole, perchè siamo sinceri: è totalmente impossibile verificare ovunque ed h24 che, ad esempio, non si faccia visita a persone non conviventi. Se questi concetti non entreranno nella mente di tutti, purtroppo piangeremo la perdita di altri nostri cari. Altro che lockdown". E' il post del sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Giuseppe Catapano dopo il decesso di un suo concittadino per Covid.