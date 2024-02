Pasquale precipita mentre sta lavorando: lacrime e dolore per l'operaio 35enne

Si chiama Pasquale Pispico l'operaio 35enne morto ieri mattina ad Afragola a seguito di un incidente sul lavoro. Il giovane, infatti, sarebbe precipitato da un edificio in ristrutturazione di via San Marco, finendo rovinosamente al suolo dopo un volo di circa tre metri.

Subito soccorso, il giovane è arrivato in ospedale già senza vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. In un primo momento come luogo dell'incidente era stato indicata via Amalfi, a Casalnuovo, ma i militari hanno poi accertato che la tragedia fosse avvenuta ad Afragola.

"Non sarai mai dimenticato"

La notizia della sua morte ha subito fatto il giro della città e dei social. Tanti sono, infatti, i messaggi per lui e per la sua famiglia. Il primo ad esprimere il proprio cordoglio è stato il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia: "Un giovane operaio casalnuovese, di 34 anni, ha perso la vita per un incidente sul lavoro avvenuto ad Afragola in via San Marco. Non ci sono parole, solo tristezza e rammarico. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla famiglia di questa giovane vittima".

Pasquale aveva una grande passione per il calcetto. Ed è proprio questa passione che un suo amico ha voluto ricordare in un post: "Queste le parole di un amico: “Ho avuto il piacere di conoscerti ed averti nella mia squadra per diversi anni. Sei stato anche il mio capitano nonché campione d’Italia nel 2018 a Cesenatico. Non ho parole…addio amico mio, non sarai mai dimenticato“.