Travolto da un camion mentre è al lavoro: muore operaio napoletano

Tragedia poco dopo le ore sei di questa mattina in via Paradigna a Parma, all'interno del piazzale dell'azienda Number 1. Un operaio di 67 anni sarebbe stato investito da un camion mentre si trovava all'interno dell'area del cortile di uno stabilimento che si occupa di logistica. Secondo le prime informazioni i sanitari, arrivati sul posto in pochi istanti, avrebbe cercato di rianimare il lavoratore ma per lui non c'è stato nulla da fare, come spiega Christian Donelli di ParmaToday.it.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i poliziotti della Questura di Parma che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio. Effettuati anche sopralluoghi per verificare l'applicazione di tutte le norme di sicurezza ed accertare eventuali responsabilità.

"Lutto aziendale"

"L’Azienda si legge in una nota della Number 1 - a seguito del tragico incidente che ha visto coinvolto un autista in servizio sul nostro piazzale, si unisce al cordoglio dei familiari e proclama il lutto aziendale. Fin da subito si è resa disponibile per fornire il supporto necessario alle autorità competenti nel ricostruire la dinamica dei fatti"