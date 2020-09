Tragedia sul lavoro, uomo muore cadendo da una impalcatura

Un operaio 74enne è morto a Marzano di Nola nell'avellinese. L'uomo, residente a Palma Campania, ha riportato gravi lesioni dopo la rovinosa caduta da un'impalcatura, avvenuta all'interno di un cantiere edile.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Il 74enne è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Nola, ma non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Baiano.