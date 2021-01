Tragedia sul lavoro, 47enne precipita da cinque metri di altezza: morto sul colpo

Un operaio di 47 anni è morto questa mattina dopo essere precipitato da un'altezza di cinque metri. Per l'uomo, impegnato in alcuni lavori in un capannone industriale di via Ianniello a Frattamaggiore, è stato fatale l'impatto sul selciato con la testa. E' morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'incidente sul lavoro e il personale sanitario. Disposta l'autopsia.