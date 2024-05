Ancora una tragedia sul lavoro: morto operaio 60enne

Una tragica notizia arriva da Casalnuovo dove un operaio avrebbe perso la vita sul posto di lavoro. Si tratta di un secondo decesso in poche ore in provincia di Napoli. I carabinieri, in particolare, sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra. Un operaio 60enne sarebbe morto presso un cantiere, in viale dei Tigli. I militari hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Morto un operaio a Lettere

Sempre nella tarda mattinata, come detto, i carabinieri sono intervenuti anche in via Depugliano a Lettere per il decesso di un operaio di 57 anni. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo sarebbe precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile.