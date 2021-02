Covid, si è spento Nunzio De Rosa: era ricoverato da giorni in ospedale

Nuovo lutto a Santa Maria la Carità per Covid, a perdere la vita questa volta un 61enne. A rendere noto il settimo decesso nella cittadina è Giosuè D'Amora, il sindaco.

"E' deceduto a causa del Covid. Si tratta del Sig. De Rosa Nunzio, di appena 61 anni che dopo aver combattuto nella sua abitazione a via Carrara era ricoverato da giorni in ospedale. È la SETTIMA vittima della nostra comunità che perdiamo.. Abbiamo avuto TROPPE perdite e la vittoria contro questo maledettissimo virus è ancora lontana. Perdiamo la battaglia contro il virus QUANDO muore uno di noi e purtroppo sono tante le vittime, ogni giorno in Campania ed in Italia. Perdiamo contro il virus però anche QUANDO non rispettiamo le norme precauzionali. Perdiamo infine contro il Virus QUANDO neanche una pandemia ed un anno di essa non fa migliorare i nostri comportamenti e le nostre azioni. Invito tutti alla PREGHIERA ed al silenzio per questo nostro concittadino e per tante famiglie che sono provate da questa infinita lotta. Anche via social ne approfitto per esprimere la mia Vicinanza e di tutta l'Amministrazione comunale ai familiari. R.I.P".