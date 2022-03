Nicola morto a soli 27 anni, il sindaco: "Certe tragedie non dovrebbero mai accadere"

"Certe notizie non dovrebbero mai arrivare. Certe tragedie non dovrebbero mai accadere. Ci si sente davvero impotenti davanti a tanto dolore. Ci si sente confusi, inermi di fronte a sofferenze che non riusciamo a vedere, non riusciamo a comprendere, non vogliamo accettare. L’unica cosa che possiamo fare è stare vicini a Paolo, Stella, Vincenzo, a tutta la famiglia ed i suoi cari. Con rispetto, in silenzio. Riposa in pace, anima bella".

Con queste parole, Antonio Sabino, sindaco di Quarto, esprime il suo dolore per la scomparsa del giovane concittadino, residente in via Cennamo, scomparso a soli 27 anni nelle scorse ore. I funerali di Nicola Sabatino saranno celebrati domenica 6 marzo, presso la Parrocchia Gesù Divino.