Lutto in città per la morte di un giovane papà: lascia due figli

Lutto a Sant’Antonio Abate per l'improvvisa e prematura scomparsa di un giovane papà. L'intera comunità, infatti, è ancora cossa per la morte di Nicola Parisi. Il giovane padre di famiglia si è spento a soli 52 anni lasciando nel dolore e nello sconforto famiglia e amici.

A darne il triste annuncio la moglie, i figli e il fratello. I funerali si sono tenuti ieri presso la Chiesa di Gesù Redentore in Pontone. La notizia ha subito fatto il giro del web e tanti sono i messaggi per lui e per la sua famiglia. "Un marito e padre dal quale tutti dovrebbero prendere esempio", scrive - ad esempio - Lina.