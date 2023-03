Nicola ucciso da un brutto male: per tutti era il "re" del piano bar

Lutto a Qualiano per la morte di Nicola Mauriello. Nicola, 61 anni, è stato ucciso in poco tempo da un brutto male. Nicola era ben voluto da tutti ed era considerato da molti il "re" del piano bar per le sue doti canore. Tanti i messaggi per lui - anche sui social - e di cordoglio per la famiglia.

"Stamani sei volato via. Una malattia brutta senza scampo ti ha divorato in pochissimi giorni e chi se lo aspettava. Eri un Uomo straordinario allegro ballavi cantavi. Tutti ti amavano Tutti.... Ti facevi voler bene da tutti Amor mi.. In questi giorni sei stato molto sofferente hai sofferto ma hai anche combattuto fino all'ultimo ma non c'è stato nulla da fare il brutto male è stato più potente.

Ma io dico è stato meglio così babbo almeno ora sei sereno e non soffri più. Ti sono stata accanto fino all'ultimo e non ne potevo più a vederti in quelle condizioni. Ti terrò sempre nei miei ricordi più belli e nel cuore, mi hai cresciuto come una figlia che appena appena camminavo quando sei entrato a far parte della mia vita. Ti ho voluto sempre bene Buon Viaggio in Paradiso", si legge sui social.