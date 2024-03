Giovane papà ucciso da un infarto: lascia tre figli e la moglie

Lutto a Mugnano per l'improvvisa e prematura morte di Nicola Ferrucci. Nicola aveva 47 anni ed è stato stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e tre figli. La notizia della sua prematura scomparsa ha subito fatto il giro della città e dei social.

Sono tanti, infatti, i messaggi per lui. Un odi questi recita: "La comunità di Mugnano si stringe al dolore della famiglia Ferrucci per la grave perdita di Nicola, venuto a mancare ieri all’età di soli 47 anni. Verrai ricordato da tutti noi come un ragazzo sorridente, gentile, un gran lavoratore, marito amorevole, padre di famiglia legatissimo ai suoi bambini“.