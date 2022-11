Nicola Ciccarelli, 31 anni, è morto per le conseguenze di un drammatico incidente avvenuto a fine settembre in via Enrico Fermi tra Giugliano e Villaricca, nei pressi di un noto ristorante.

Troppo gravi le ferite riportate dal giovane nel sinistro stradale. E' spirato in ospedale al Cardarelli dove era ricoverato nel reparto di rianimazione.

Tanti i post di cordoglio per ricordarlo.