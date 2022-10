Addio all'ex sindacalista Nicola Catalano: "

Lutto a Napoli per la morte di Nicola Catalano, ex sindacalista Uil Poste di Napoli dal 1970 al 1992. Catalano, 82 anni, viene ricordato da tanti in queste ore sui social. Tra i tanti messaggi c'è quello di Nino Simeone, consigliere comunale.

"Nicola, compagno mio, ieri non ho avuto neanche il coraggio di entrare in chiesa, perché non me la sono sentita. Ti ho salutato da lontano e non ti nascondo che adesso me ne vergogno un poco...ma io volevo ricordarti così! Buon viaggio e salutami Papà e tutti quei compagni che insieme a voi hanno combattuto battaglie vere per difendere i diritti dei lavorator Mancherai a tutti Niculì...adesso riposa in pace", si legge.