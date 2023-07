Le lacrime di Clementino per la morte dell'amico rapper: "Eri come un fratello"

"Buon viaggio vita mia, mi mancherai fratellino mio, non riesco nemmeno a scrivere un messaggio decente, ci siamo svegliati stamattina tutti con questa brutta notizia. Hai combattuto come un leone fino alla fine. Che la terra ti sia lieve. Napoli & Bari Connection RIP NICO WALINO. TI amo fratellino mio". Con questo post Clementino dice addio al rapper barese Nico "Walino" Antonacci, morto a 42 anni per un male incurabile.

I due rapper avevano collaborato 11 anni fa per il brano "Generazione80" e tra loro era nata una grande amicizia. "Mi ha sempre accolto come un fratello, avevo una fidanzata a Bari e vivevo lì, ci sono stato sette anni", spiega davanti alla chiesa prima dei funerali Clementino.