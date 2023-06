Neonato muore nella culla, aperta un'inchiesta

Aveva 2 mesi, era nella culla quando la madre si è accorta che non rispondeva agli stimoli. Da lì la corsa in ospedale, da Torre Annunziata al San Leonardo di Castellammare di Stabia, e la terribile notizia: il piccolo era morto.

La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, ne la parlato per primo il quotidiano Metropolis ed è adesso al centro di un'inchiesta della magistratura.

I sanitari hanno fatto ogni cosa possibile per far riprendere il neonato, ma non hanno potuto che constatarne il decesso.

Le indagini vanno avanti: al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal soffocamento a un'eventuale malformazione mai riscontrata in precedenza. Sarà l'autopsia a fare luce su quanto successo.