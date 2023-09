Lutto per la morte del piccolo Tommaso: aveva solo 20 giorni

Lutto a Villaricca dove è morto un bimbo di soli 20 giorni. Si tratta del piccolo Tommaso De Rosa. La notizia ha subito fatto il giro dei social e in tanti stanno esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia. La notizia del tragico lutto è stata diffusa da un volontario della protezione civile cittadina.

"Mi unisco al dolore della Famiglia De Rosa per la perdita del piccolo angelo Tommaso le più sentite condoglianze ma soprattutto di tutta la comunità di Villaricca.Un piccolo angelo di soli 20 giorni è nato in cielo, una notizia inaspettata, che purtroppo ha lasciato nello sconforto tutta la nostra comunità. Come Protezione Civile mi stringo al dolore immenso dei genitori affinché il loro angelo possa donare loro la forza di continuare a sperare e a vivere", ha scritto Salvatore Mautone.