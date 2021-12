Tragedia a Napoli: muore neonato di 2 mesi

Questa notte una donna ha trasportato il proprio bambino - un neonato di circa 2 mesi - in crisi respiratoria presso l’Asl Napoli 1 distretto 26, Pianura-Soccavo.

Purtroppo il bimbo, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli, è deceduto.

I carabinieri chiariscono che tale decesso non è riconducibile in alcun modo al vaccino anti Covid, visto anche che le dosi vengono somministrate solamente ai bambini dai 5 anni in su, smentendo il tam tam di fake news che stanno circolando sui social in queste ore.