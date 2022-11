Maria Giovanna con il suo bimbo prima della tragedia: "Sei stata una paziente straordinaria. Una donna dolce e amorevole"

Giovanna Mazzella, la giovane mamma travolta nella notte del 26 novembre dal fango di Casamicciola con il marito e il suo bimbo di 21 giorni, aveva partorito presso la Clinica Malzoni di Avellino. Nella foto pubblicata sui social in queste ore da un'infermiera dell'ospedale irpino si vede la giovane stringere la manina del piccolo e tale immagine appare ancora più struggente se si pensa che entrambi non ci sono più.

Proprio dalla struttura avellinese è giunto un messaggio di ricordo per la 30enne e il suo figlioletto: “Sei stata una paziente straordinaria. Una donna dolce e amorevole. Abbiamo scherzato e riso assieme. Poi è arrivata lei… la tragedia di Ischia che vi ha strappati alla vita. Possiate riposare in pace. Non ti dimenticheremo mai, reparto di Ostetricia Clinica Malzoni di Avellino”.

La gioia di diventare nonno stroncata in un attimo

Il nonno di GiovanGiuseppe, dipendente Eav, sopravvissuto alla frana, è uno dei simboli della tragedia. Ricoperto di fango, è riuscito a mettersi in salvo. Non ce l'ha fatta invece neppure il figlio, il papà del piccolo scomparso.

Proseguono le ricerche dei dispersi

Proseguono, intanto, da parte dei vigili del fuoco le attività di ricerca dei 4 dispersi dell'alluvione di Casamicciola. È stato aperto un varco che consentirà ai mezzi di soccorso, con particolari attrezzature, di arrivare più agevolmente sull'area alta del paese dove proseguono le ricerche degli ultimi quattro dispersi, sottolinea Luca Cari, responsabile della comunicazione dei vigili del fuoco. L'attività procede senza sosta anche se al momento non si registrano novità.