Turista napoletano annega mentre fa il bagno: un uomo si tuffa per salvarlo ma è troppo tardi

Un turista campano è morto per annegamento in una spiaggia di Cirò Marina, precisamente in località Volvito. Si è sentito male mentre faceva il bagno in mare.

Vani i soccorsi invocati da una donna che, accortasi delle difficoltà dell'uomo ha avvertito il marito che si è tuffato, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sul posto è giunto anche il 118 e l'elisoccorso.

Giuseppe Silvestro aveva 72 anni ed era originario di Arzano