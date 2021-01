Lutto tra i commercianti: il Covid uccide Nadio De Rosa

Addio a Nadio De Rosa, decano dei commercianti di Castellammare di Stabia. Molto conosciuto in città, anche per il suo impegno con diverse associazioni, Nadio è stato portato dal Covid. Il 75enne era, infatti, ricoverato da dicembre e le sue condizioni sono precipitate improvvisamente. Inutile il trasferimento al Cotugno di Napoli dove questa notte si è spento. in città lo ricordano come un uomo sorridente e sempre disponibile.