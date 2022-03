Lutto ai Quartieri Spagnoli: addio a "Mutandè"

Lutto ai Quartieri Spagnoli per la morte di Diego Montella. Il 45enne, da tutti conosciuto come "Mutandè", è morto improvvisamente, lasciando attoniti gli abitanti dell'intera zona.

Tra i messaggi in suo ricordo, pubblicati sui social, c'è quello della pagina Quartieri Spagnoli Napoli: "Così fa più male!!! Già la morte di per sè per quanto sia naturale fine ciclo, fa male… ma quando porta via giovani vite… allora, fà più male… Per pochi eri Diego… per tutti “Mutandè” CHE LA TERRA TI SIA LIEVE!!! I Quartieri Spagnoli piangono un’altro figlio!!!".