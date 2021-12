Muore investito da un'auto, la famiglia decide di donare gli organi del 36enne

La famiglia ha scelto di donare gli organi di Mustafha Zriba, il giovane di 36 anni morto dopo essere stato investito il 10 dicembre scorso da un pirata della strada a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Un gesto di grande umanità, quello della famiglia di Mustafha che, adesso, potrà aiutare altre persone bisognose di un trapianto.

La dinamica dell’incidente

Stando a quanto si apprende, Mustafha era in bicicletta quando, la sera del 10 dicembre, è stato investito da un’automobile. Il pirata, dopo l’incidente, si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Mustafha è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è deceduto dopo tre giorni. Il giovane, nato e cresciuto a Soccavo, era molto conosciuto nel quartiere. Sono stati scritti tantissimi messaggi di cordoglio sui social: "Fratello, non ci credo ancora, eri il sole per tutti noi, le tue risate, le tue battute le nostre chiacchierate rimarranno sempre impresse nel nostro cuore e nella nostra mente”. “Come vorrei vederti ora salire quella salita e passare le giornate con noi, sempre a disposizione, mancherai sempre in ogni angolo vedremo sempre immagine di te”. “Questo non è un addio perché tu sei sempre qui e sarai per sempre nostro fratello”. Un amico e un fratello che non sarà mai dimenticato. La famiglia ha lanciato un accorato appello a chiunque possa fornire qualche elemento utile all'identificazione del pirata della strada. Una fiaccolata in memoria del 36enne Soccavo non dimentica. Il quartiere è sotto shock per la morte del 36enne, che lascia la compagna e due figli piccoli. Proprio a Soccavo, nella serata di ieri, martedì 14 dicembre, è stata organizzata una fiaccolata dedicata alla memoria del ragazzo. Decine e decine di persone hanno trasportato uno striscione con il volto di Mustafha e la scritta: "Resterai per sempre nei nostri cuori", deponendo sotto di esso alcune candele accese.