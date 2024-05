Si sporge troppo dal balcone per passare un kebab alla vicina: muore giovane chef

È Mustafa Kaya, giovane chef turco che da anni vive a Procida (proveniente dalla Germania), la vittima di un terribile incidente avvenuto ieri sull'isola. Il 23enne è infatti precipitato dal terzo piano di un balcone di una palazzina di via San Rocco nel tentativo di passare un kebab appena preparato alla vicina di casa. Vano il trasporto al "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli via elicottero, il giovane è deceduto per le gravi lesioni riportate nella caduta.

La salma è stata sequestrata e portata al policlinico di Napoli per l'autopsia. Indagano i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni r ricostruito la vicenda.

Tanti i messaggi di cordoglio per il giovane chef da parte degli isolani che lo avevano ormai adottato.