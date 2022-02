Lutto nella Chiesa: addio a monsignor Vincenzo Mango

Lutto nella Chies di Napoli per la morte di monsignor Vincenzo Mango. Don Enzo - come amava farsi chiamare - è venuto a mancare all'età di 80 anni. Tanti i ruoli rivestiti in Diocesi, ma in tanti lo ricordano per gli anni passati alla guida della comunità parrocchiale di "San Pietro Apostolo", nel quartiere di San Pietro a Patierno.

La notizia della sua scomparsa è stata resa nota da don Doriano De Luca, parroco dell'Immacolata a Capodichino. "È salito alla casa del Padre Mons. Vincenzo Mango, già Parroco di San Pietro Apostolo in San Pietro a Patierno, Vicario episcopale di zona (con il quale le nostre comunità parrocchiali e religiose hanno vissuto buone esperienze formative e pastorali), Direttore della Caritas Diocesana e Canonico del Capitolo Metropolitano. I funerali si terranno mercoledì 16 febbraio alle ore 10.30 nella Chiesa Cattedrale. Lo ricordiamo con affetto e stima, instancabile ministro al servizio della nostra Chiesa diocesana".