Misterpellapazzo morto in ospedale: addio al tik toker da milioni di follower

Lorenzo Della Femine, Misterpella, il noto tiktoker conosciuto anche come Misterpellapazzo sui social, sarebbe morto in ospedale in seguito ad un aggravamento delle sue condizioni di salute per un arresto cardiocircolatorio. Il 40enne era ricoverato nella clinica Villa dei Fiori di Acerra dopo un improvviso malore avvenuto in casa.

Nei giorni scorsi il tik toker era stato ricoverato in ospedale. Anche in quei frangenti aveva realizzato dei video in cui spiegava ai follower come procedevano le cure.

Niente insomma lasciava presagire un peggioramento dalle tragiche conseguenze. Il tam tam sui social è sempre più forte e sono tantissimi i messaggi di cordoglio.

Misterpella, amante del lusso e influencer ormai di successo grazie alla diffusione dei suoi video, era sposato e aveva tre figli.