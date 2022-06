Lutto nel mondo della politica: addio a Mimmo Tortora

Lutto a Casalnuovo per la morte di Mimmo Tortora. Ex consigliere comunale e assessore, Mimmo Tortora lascia nel dolore l'intera comunità cittadina che - in queste ore - si stringe alla famiglia. Tanti i messaggi per lui, anche sui social. Tra questi c'è quello del sindaco Massimo Pelliccia: "Oggi é una giornata triste: si é spento Mimmo Tortora. Un uomo perbene, amico di tutti, che per tanto tempo é stato amministratore della nostra città. Sempre attento e presente per le battaglie in difesa del nostro territorio. Addio Mimmo, ci mancherai. Che la terra ti sia lieve".

Poi, ci sono le parole di Giovanni Nappi: "Un rapporto antico... diventato anche rapporto di buon vicinato da vent’anni… un signore d’altri tempi, capace però di adeguarsi alla contemporaneità… mancherai a tutti… ciao Mimmo Che tu possa riposare in pace un abbraccio alla famiglia di Mimmo Tortora".